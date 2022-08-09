Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,78 düştü

Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyesinin etrafında iniş ve çıkışlı seyrine devam ederken bugün 95,90 dolardan işlem görüyor.

Küresel petrol piyasasının referans değeri olarak kabul edilen Brent petrolün varilinin fiyatı, diğer tüm fiyatlamalar için önem taşıyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,78 azaldı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün 96,82 dolara kadar yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolar



Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu.

Talebe yönelik belirsizlik sürüyor

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Küresel ekonomik resesyon endişeleri de talep görünümünü olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Çin'de petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentisi doğdu

Öte yandan, Çin'de beklenenden daha güçlü gelen ticaret verileri ise ülkede petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentilerine yol açtı. Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre artış kaydetti ancak mevsimsel bazda devam eden koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle zayıf kaldı.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 96,88 ile 97,30 dolar aralığının direnç, 96,46 ile 96,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.