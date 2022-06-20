Brüksel'de hayat pahalılığı protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 80 bin kişi, hayat pahalılığını ve ücretlerin yeterince artırılmamasını protesto etti.

Enflasyon küresel anlamda artarken artık gelişmiş ülkelerin vatandaşları da alım gücü düştüğü için protestolara başladı.

Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri, enflasyondaki artış oranı kadar artırılıyor. İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız ve bunun iptalini istiyor.

"Hayat çok pahalı daha yüksek ücret istiyoruz"

AA'nnı haberine göre, Belçika'daki en büyük işçi sendikalarının çağrısı üzerine protestocular, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu. Garın karşısına kurulan dev ekrana "Hayat çok pahalı daha yüksek ücret istiyoruz." yazıldı.

"Maaşları artırın" pankartı en önde

Göstericiler, "Maaşları artırın", "Hastane ve okullar için para", "Maaşlarımızı serbest bırakın", "Ücret soygununu durdurun" yazılı pankartlar açtı.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.





Pankartlarla kıyafetler aynı renklerde

Sendikalarının kırmızı, yeşil ve mavi renk flamalarını taşıyan ve aynı renklerde kıyafetler tercih eden protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Güney Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Brüksel Havalimanı'ndan uçuş yapılmıyor

İşçi sendikalarının çağrısı üzerine ülke genelinde 1 günlük grev yapılıyor. Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılma kararı aldı. Bu nedenle bugün Brüksel Havalimanı'ndan yolcu uçağı kalkamıyor.

Trafik aksadı

Göstericiler, yürüyüş boyunca hükümet karşıtı sloganlar attı. Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde trafik aksadı. Ayrıca Brüksel Havalimanı'ndaki grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri aksıyor.





Hayat pahalılığına tepki

Ülkede enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Göstericiler, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.