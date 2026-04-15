Altının gramı 6 bin 928 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları, haftanın ortasında dalgalı seyrini sürdürüyor.

Çarşamba günü erken saatlerde son bir ayın zirvesine çıkan altın, doların yeniden güç kazanması ve küresel risk iştahındaki artışın etkisiyle kısmi bir geri çekilme yaşadı.

GRAM ALTIN 6 BİN 928 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 6 bin 961 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 928 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI: 4 BİN 816 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 370 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 550 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 4 bin 816 dolardan işlem görüyor.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ SÜREÇ FİYATLARDA DALGALANMAYA YOL AÇIYOR

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla pozitif bir seyir öne çıkarken ABD'de üretici enflasyonundaki hızlanma, savaşın olumsuz etkilerinin makroekonomik verilere yansımaya devam ettiğini gösterdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.