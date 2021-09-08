Bu yıl 13 binden fazla gözde kontenjan boş kaldı

Üniversiteye giriş sınav sonuçları yayınlandı, barajların geçilmediği görüldü ve baraj düşürüldü. Yine de gözde mesleklerden oluşan bölümlerinin boş kaldığı görüldü.

Geçen yıl koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitim alıp, kurslara gitme imkanı bulamayan gençler üniversite sınavına kendi imkanları ile hazırlanarak girdi ve sonuçlar açıklandığında genelde başarı puan ve sıralamaların düşük olduğu saptandı.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçen hafta açıklandı.

Daha fazla gencin eğitime kavuşabilmesi için baraj puanı düşürüldü. Daha önce barajı geçen öğrencilerin ardından ek kontenjan hakları tanınarak denge sağlanmaya çalışıldı.

TIPTA, HUKUKTA VE MÜHENDİSLİKLERDE KONTENJANLAR BOŞ KALDI

Tüm bu çabaya rağmen tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu. Toplamda tıpta 288, hukukta 508, mühendislik fakültelerinde ise toplam 9 bin 726 boş kontenjan var.

TABAN PUANLAR DÜŞTÜ

Geçen yıl ile bu yılın en düşük yerleştirme puanları karşılaştırıldığında gözde programlardan tıp ve hukukta düşüşler olduğu görüldü.

Örneğin tıpta en çok tercih edilen üniversitelerden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da taban puan 535'ten 493'e, Hacettepe'de 535'ten 495'e düştü. Hukuk programlarında da İstanbul Üniversitesi'nde taban puan 464'ten 409'a, Ankara Üniversitesi'nde 467'den 412'ye geriledi.

MATEMATİK BİLGİSİ SINIFTA KALDI

Barajın altında kalıp da sonradan baraj yükseldiğinde üniversiteye yerleşebilen öğrencilerin bu boş kalan ve puanları yüksek olan bölümlere kaydının yapılması puanlama açısından mümkün değildi. Boş kalan kontenjanların eşit ağırlık ya da matematik-fen puanı ile alınan bölümlerde olduğu görüldü. Bu da eğitimde matematiğe yönelimin azalmasının bir sonucu olarak algılandı.

KONTENJANIN 1.000'İN ÜZERİNDE OLAN 5 LİSANS PROGRAMI

Üniversitelerdeki toplam 1 milyon 10 bin 669 kontenjanın 195 bin 304'ü boş kalmıştı. Kontenjanı 1,000'in üzerinde olan ve tüm üniversitelerde tamamı dolan sadece 5 lisans programı var. Eczacılık, fen bilgisi öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve veterinerlik programları kontenjanlarını doldurdu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 10 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Üniversiteye kayıtları elektronik ortamda 4 Eylül'de başladı, yarın 8 Eylül'de sona erecek. Elektronik kayıt yapamayanlar için yüz yüze kayıt 10 Ekim'e kadar devam edecek.

EK YERLEŞTİRMELER BEKLENİYOR

Tıp, hukuk, mimarlık gibi sıralama barajı olan bölümlerde bu yıl toplam 13 bin 18 boş kontenjan oluştu. 10 Eylül'de sona erecek kayıt döneminden sonra ek yerleştirme süreci başlayacak.

TIP: 50 bin sıralama barajı olan tıp fakültelerine 17 bin 559 kontenjan verilmişti. Yüzde 98,4'ü doldu. 288 boş kontenjan var.

DİŞ HEKİMLİĞİ: 80 bin sıralama barajı olan diş hekimliğinin kontenjanı 8 bin 783 idi. Yüzde 97,5'i doldu. Toplam 216 boş kontenjan var.

HUKUK: 125 bin sıralama barajı olan hukukta toplam 16 bin 267 kontenjan vardı. Yüzde 96,9'u doldu. Toplam boş kontenjan 508.

MİMARLIK: 250 bin sıralama barajı olan mimarlığın kontenjanı 7 bin 581 idi. Yüzde 80,3'ü doldu. 1.495 boş kontenjan var.