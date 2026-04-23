Bugüne kadar 50 milyon balon balığının ekosisteme girişi engellendi

Balon balığının ekolojiye etkisi önemli derecede azaldı.

Zehriyle hayati tehlike oluşturan ve kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemelerine büyük zarar veren balon balığıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Akdeniz ve Ege'de popülasyonu hızla artan bu istilacı türün azaltılması için hayata geçirilen "avcılık" desteklemeleri sonuç vermeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca istilacı türlerden balon balığıyla mücadele kapsamında 2020 yılında başlatılan teşvik programıyla, bugüne kadar 665 bin 41 balon balığı avlanarak yaklaşık 50 milyon yeni bireyin ekosisteme karışmasının önüne geçildi.

Sadece geçtiğimiz yıl 291 bin 547 balon balığı yakalanarak 21 milyon 866 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi engellenmiş oldu.

KUYRUK BAŞINA 35 LİRAYA KADAR DESTEK ÖDEMESİ SÜRECEK

Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen avcılık destekleme programı bu yıl da devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen tarifeye göre; en tehlikeli türlerden olan benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar kuyruk başına 35 lira, diğer türler için ise 200 bin adede kadar 10 lira ödeme yapılacak.

SANAYİYE KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı tekneleri tarafından avlanmasına müsaade edilen balon balığının ekonomik değere dönüştürülmesi için de adımlar atılıyor. Toplanan balıkların toksik özelliklerinden arındırılarak ilaç, deri ve tekstil gibi sanayi kollarında hammadde olarak değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.