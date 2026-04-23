Altın fiyatı ateşkes belirsizliğiyle geri çekildi

Petrol fiyatlarındaki kısmi artış ve doların küresel piyasalarda güçlenmesi, altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 6 bin 850 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 810 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 47 bin 10 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 710 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 810 lira

Çeyrek altın: 11 bin 540 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 10 lira

Tam altın: 46 bin 155 lira

Yarım altın: 23 bin 65 lira

ATEŞKES UZATILDI AMA BELİRSİZLİKLER HAKİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararına karşın, ABD/İsrail-İran hattındaki gerilim ve ateşkes sürecine ilişkin belirsizlikler, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki kısmi yükselişle birlikte altın fiyatlarını baskılıyor.

Bununla birlikte dolar endeksindeki yükselişin sürmesi de altın üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü, imalat sanayi ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.