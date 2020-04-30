Bundan sonraki hedef daha hijyenik bir iş sağlığı modeli

İSO, koronavirüs nedeniyle sanayi üretiminde daha hijyenik bir iş sağlığı modelini oluşturmaya çalışıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin pandemi ile mücadelede sağlık alanında yakaladığı başarıyı, sanayi üretiminde de sürdürmesi için harekete geçti.

SALGIN SONRASINDA SANAYİ FİRMALARI VE ÇALIŞANLAR GÜVENDE HİSSEDECEK

Salgın sonrası normalleşme yolunda sanayi firmalarının ve çalışanların kendisini daha güvende hissetmesi içini ş sağlığı güvenliği firmalarıyla çalışmalar yapan İSO, daha hijyenik çalışma koşulları için yeni bir modeli hayata geçirme çabası içine girdi.

İSO'nun konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Pandemi ile mücadele sürecinde, bazı ülkelerle birlikte Türkiye’de de normalleşme yolunda planlamaların yapıldığı, hatta bazı sektörlerde ilk adımların yavaş yavaş atılmaya başladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, üretim hayatımızın tüm paydaşlar açısından sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi için önlemleri daha da artırmalıyız.

İNSAN SAĞLIĞI, ARTIK GÜNLÜK YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI

Koronavirüs salgını hepimize gösterdi ki; bizler büyük bir değişimle karşı karşıyayız. İnsan sağlığı ile birlikte bütün bir ekosistemin geleceğini ön planda tutan yaklaşımlar, artık günlük yaşamımızın bir parçası olmak zorunda. Bu yöndeki düşünce ve talepler global ölçekte de artık açık bir dille ifade ediliyor. Sosyal hayatımızdan eğitime, üretimden lojistiğe kadar her şey hepimiz için çok farklı olacak.

HAYAT YAVAŞ YAVAŞ NORMALE DÖNÜYOR

Covid-19 hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, diğer yandan salgınla mücadelede de ilerleme kaydediliyor ve hayat yavaş yavaş normale dönüyor. İSO olarak, hayatın normal işleyişinde devam edebilmesi için üretimin de her zaman sürmesi gerektiğini savunuyoruz. Aynı şekilde, sanayi tesislerimizin çalışma koşullarındaki olası risklerin de farkındayız.

SANAYİ FİRMALARINI, DANIŞMAN FİRMALAR İLE BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

Bu kapsamda, işletmelerimizde daha sağlıklı çalışma koşulları açısından alınması gereken önlemler için, sanayi firmaları ile danışman firmaları bir araya getireceğimiz bir modeli hayata geçirmenin çabası içindeyiz."