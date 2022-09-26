Bursa'da satılan sabun köpürmüyor ama saçı olmayanlar tercih ediyor

Bursa'da satılan sabun köpürmüyor ama saçı olmayanlar tercih ediyor

Bursa'da satılan özel üretim tuz sabunları için insan içinde bulunan mineraller sayesinde sağlığına faydalar sağladığı iddaları var.

Himelaya tuzu ve Çankırı kaya tuzundan üretilen tuz sabunları içinde 84 adet mineral bulunuyor. Tuz sabunu akne, sedef, sivilce ve mantar oluşumunu önleme özelliği ile vatadaşın ilgisini çekiyor.

Doğal tuzlardan üretilen tuz sabunları köpürmüyor ama şifa arayanlar tarafından aranıyor.

Sağlık açısından faydası olduğu bilinen tuz sabunları sağ ve cilt sağlığı için kullanılıyor. Tuz sabunu içinde bulundurduğu 84 adet mineral vücutta bakteri oluşumu önemli ölçüde önlüyor.

İHA'nın haberine göre, sağlığa pek çok faydası olduğu uzmanlar tarafından da belirtiliyor.

10 çeşit tuz ve tuz sabunu var

Bursalı tuzcu Emin Esen, 10 çeşit tuz ve tuz sabunu satıyor. Her tuzda farklı mineraller bulunurken vatandaşlar en çok kaya tuzlarını tercih ediyor.

"Kötü kokuları ve saç dökülmelerini önlüyor"

İşlenmemiş kaya tuzlarının sağlık açısından çok faydalı olduğunu ifade eden Emin Esen, "10 çeşit tuz satışı yapmaktayım. Her tuzun farklı özelliği var kiminin demiri yüksek kiminin ise minareli işlenmemiş tuzlar zararsız doğal tuzlar tansiyonu çıkartmaz. Bir de tuz sabunu var tuz sabununu insanlar vücutlarına ve saçlarına sürüyor. Kötü kokuları ve saç dökülmelerini önlüyor.

Sabunların fiyatı fiyatı 10 ila 15 lira arasında

Çok sayıda faydası var tuz sabunlarının fiyatı 10 ila 15 lira arasında değişiyor. Tuzların ise kilosu 5 liradan başlıyor 25 liraya kadar çıkıyor." dedi.





Kullanılışı

Bu minerallerden faydalanmak için ıslak saça ve vücuda kaya tuzu sabununun yavaş yavaş sürülmesi gerekiyor.



