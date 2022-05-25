Büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artması bekleniyor

Büyüme rakamları açıklanmadan önce büyüme rakamı hakkında anketler düzenleniyor. AA Finans'ın birinci Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi de yüzde 7,2 artış şeklinde açıklandı.

Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

2022 ilk çeyreği büyüme beklentisi yüzde 7.2

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 artmasını öngörüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Salı günü açıklanacak 2022 yılı birinci çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketine, 15 ekonomist katıldı.

Büyüme beklentileri yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin ilk çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,4 ile yüzde 8,1 aralığında yer aldı.

2022 büyüme beklentisi yüzde 3,5 oldu

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 2,1 ve en yüksek yüzde 4,5 oldu.