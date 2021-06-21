Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kırtasiyecilere 5 bin lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kırtasiyecilere 5 bin lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için kırtasiyecilere 5 bin lira destek verileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında, kırtasiyecilere destek sağlanacağını belirtti.

TOPLAM 6 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Bakan Bilgin, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1.200 kırtasiyeci esnafı için, kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

BAŞVURULAR BAKANLIK WEB ADRESİNDEN

Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların, Bakanlığın resmi sitesi "https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/" üzerinden bugünden itibaren alınacağını aktaran Bilgin, programdan Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini ifade etti.

PROGRAM 14 İLDE YÜRÜTÜLECEK

Bilgin, 14 ilde yürütülecek programla kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini kaydetti.

Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini bildirdi.

ÖDEMELER, PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bilgin, hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.