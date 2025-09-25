Çanakkale, insan sermayesinde Türkiye lideri

İnsan gücü, eğitim ve yetenek potansiyeli "beşeri sermaye"yi temsil ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yılları arasında "İl Seviyesinde Beşeri Sermaye Endeksi"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de eşeri sermaye endeksinin en çok arttığı il Çanakkale oldu.

TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYESİ GÜÇLÜ İLK 5 İL

Beşeri sermaye endeksinin 2021-2023 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş il sırasıyla 0,026 puan ile Çanakkale, 0,022 puan ile Uşak ve 0,017 puan ile aynı değer artışına sahip Siirt, Antalya, Erzincan oldu.

1- Çanakkale

2- Uşak

3- Siirt

4- Antalya

5- Erzincan

BEŞERİ SERMAYESİ DÜŞÜK 5 İL

Aynı dönemde, beşeri sermaye endeksinin düşüş gösterdiği iller sırasıyla 0,066 puan azalış ile Hatay, 0,059 puan azalış ile Adıyaman, 0,048 puan azalış ile Kahramanmaraş, 0,024 puan azalış ile Manisa ve 0,022 puan azalış ile Malatya oldu.

1- Hatay

2- Adıyaman

3- Kahramanmaraş

4- Manisa

5- Malatya

BEŞERİ SERMAYEYİ ÖLÇME KRİTERLERİ

Beşeri Sermaye Endeksi, bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkede hâkim olan sağlık ve eğitim şartları göz önünde bulundurularak, 18 yaşına geldiğinde elde etmiş olması beklenen beşeri sermayeyi ölçüyor.

Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta olup, endeks değerinin 1'e yaklaşması bugün doğan bir çocuğun sahip olduğu kaliteli eğitim ve sağlık koşulları neticesinde, gelecekteki bir çalışan olarak üretkenliğinin en yüksek değerde olduğunu ifade etmektedir.

TÜİK verilerine göre, beşeri sermaye endeksi 2023 yılında 0,690 oldu.