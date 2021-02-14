Çeşme’de Sevgililer Günü’ne özel keman eşliğinde paket servisi

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir işletme, Sevgililer Günü’nde keman eşliğinde şarkılı paket servisi yaparak müşterilerine güzel anlar yaşattı.

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisle hizmet vermeye devam eden Çeşme’deki bir işletme, Sevgililer Günü’nde müşterilerine hoş bir sürpriz yaparak paket servislerini keman eşliğinde gerçekleştirdi.

Siparişi veren müşteriler, ürünleri alırken keman dinlemenin şaşkınlığını ve mutluluğunu birlikte yaşadı. Müşteri memnuniyetini arttırmaya çalıştıklarını söyleyen Selim Akbaykal, Sevgililer Günü’nde de hem pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmayı hem de müşterilerine unutulmayacak hoş bir an yaşatmayı amaçladıklarını aktardı.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRDI

Paket servisine kemancı ile birlikte giden Selim Akbaykal müşterilerine siparişlerini kemancının çaldığı melodiler eşliğinde teslim ederken, müşterileri şaşkınlık yaşadı.

Akbaykal, müşterilerinin Sevgililer Günü’nü kutlayarak, arzu ettikleri bir şarkıyı kemancının çalacağını, şarkıya eşlik etmelerini rica etti. Sevgililer Günü sürprizinden memnun olan ev sakinleri, neşe içinde şarkılara eşlik ettiler.

"MÜŞTERİLERİMİZE ROMANTİK BİR JEST YAPMAK İSTEDİK"

Selim Akbaykal, "Çeşme, eğlenceyi seven insanların buluşma noktası. Biz de Çeşme’de hizmet veren bir işletme olarak 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla müşterilerimize romantik bir jest yapmak istedik. Pandemi döneminde kapalı olan eğlence mekanlarında çalışan müzisyenleri de unutmayarak, paket servisimizi romantik müzik eşliğinde yapıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bu şekilde kutlamayı ve müşterilerimize bu şekilde sürpriz yapmayı düşündük. Umarım müşterilerimizi memnun etmişizdir." dedi.