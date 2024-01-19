Cevdet Yılmaz: Afrika kıtasının refah ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edilecek Uganda'da "Ortak Küresel Refah için İş Birliğinin Güçlendirilmesi" toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmaya dair bir mesaj yayınladı. Yılmaz, Türkiye'nin Afrika'daki sorunları çözmek için devrede olduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uganda’nın başkenti Kapmala’da, Filistin ana gündemiyle "Ortak Küresel Refah için İş Birliğinin Güçlendirilmesi" teması ile gerçekleşen Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 19. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırıların birçok açıdan daha önce hiç görülmemiş boyutta olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Tarihi boyunca barışçıl, adil ve güvenilir bir uluslararası düzenin önde gelen savunucularından olan Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşundan bu yana, dünya birçok vahşete ve şiddetli çatışmaya tanık oldu. Ancak İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yaşattığı yıkım, birçok açıdan daha önce hiç görülmemiştir.

"Güney Afrika tarafından İsrail aleyhine açılan dava sürecini takip ediyoruz"

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırıları ile ilgili olarak, Güney Afrika tarafından “Soykırım Sözleşmesi” kapsamında İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan dava sürecini çok önemsiyor ve yakından takip ediyoruz.

Tahıl Girişimi vurgusu

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın güçlü ve vizyoner liderliğiyle hem yakın çevrede hem de dünyada barış, refah ve istikrar kuşağı oluşturmanın, dış politikasının en önemli önceliği olduğunu dile getirerek, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Küresel bir gıda krizini önlemek için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler'i bir araya getirdiğimiz Karadeniz Tahıl Girişimi bunlardan biridir. Şu anda BM, Ukrayna ve Rusya ile ek önlemler üzerinde çalışmaktayız.

"Afrika kıtasının refah ve istikrarına katkıda bulunmaya devam"

Diğer taraftan, “Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" ilke doğrultusunda Afrika kıtasının refah ve istikrarına katkıda bulunmaya devam edileceğini dile getiren Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: