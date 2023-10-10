Cevdet Yılmaz: E-Devlet'te 10'dan fazla kurumun varis-muris hizmetlerini açıyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, e-Devlet'te bugün hizmete giren yeni uygulamanın içeriğini anlattı.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet'te 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris işleriyle ilgili hizmetlerini tek başlık altında toplayarak bir bütünleşik hizmet oluşturduklarını anlattı.

Buna göre, e-Devlet'te 10'dan fazla kurumun varis-muris işleriyle ilgili hizmetlerini tek başlık altında toplayarak bir bütünleşik hizmet oluşturuldu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dijital Türkiye/Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, milletin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Cumhuriyet'in yeni asrına hazırlandıklarını belirtti.

Yeşil ve dijital dönüşüm

İkiz dönüşüm olarak da ifade ettikleri yeşil ve dijital dönüşümün, son dönemde hazırladıkları plan ve programların temel eksenlerinden birini oluşturduğunu aktaran Yılmaz, bugüne kadar bürokrasinin azaltılması, e-Devlet çalışmaları, milli yapay zeka stratejisi ve siber güvenlik kümelenmesi gibi adımlarla "Dijitalin Yüzyılı" için güçlü bir altyapı oluşturulduğunu vurguladı.

"Yıl sonu hedefimiz 4,5 milyar giriş sayısını aşmak"

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ile Dijital Türkiye çalışmalarının kamu ve özel sektöre hitap edecek şekilde tek merkezde toplandığını belirterek, şunları kaydetti:

2008 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan e-Devlet Kapısı bugün zaman ve mekandan bağımsız, bürokrasi ve kırtasiyecilikten arındırılmış, hızlı, güvenli, verimli ve etkin şekilde kamu hizmeti sunarak Türkiye'nin dijital yüz akı olmuştur. Kamudan kamuya, kamudan vatandaşa ve kamudan iş dünyasına yönelik 7 binden fazla hizmetin sunulduğu, yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından kullanılan bir platform haline dönüşmüştür. e-Devlet Kapısına giriş sayısı geçen yıl 3,5 milyarı aşarken, aynı rakama bu yılın ekim ayında ulaşılmıştır. Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar giriş sayısını aşmaktır. Bu rakamlar, bize milletimizin dijital kamu hizmetlerine teveccühünü ve e-Devlet altyapımızın ne kadar kullanıcı dostu olduğunu göstermektedir.

"E-Devlet Kıyaslama Raporu'nda, Türkiye 10'uncu sırada"

Vatandaşların yüzde 95 memnuniyet oranıyla yoğun şekilde kullandığı e-Devlet Kapısı'nın, uluslararası endekslerde de başarısını kanıtladığını vurgulayan Yılmaz, Avrupa Komisyonu 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda, Türkiye'nin 10 sıra yükselerek 35 ülke arasında 10'uncu sırada yer aldığını, Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç gibi gelişmiş ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.

"Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz"

Dijital kamu hizmeti sunumunda sahip oldukları altyapı sayesinde deprem hadisesinden sonra depremzedeler için 13 yeni dijital hizmeti de hızlı şekilde kullanıma sokma imkanı bulduklarını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle asrın felaketi döneminde depremzede vatandaşlarımıza yardımların ulaşması, haberleşme altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın geçici konaklama yerlerine en hızlı şekilde yerleştirilmesi için gece gündüz çalışan Dijital Dönüşüm Ofisimize tekrar teşekkür ediyorum. Bunların yanı sıra doğal gaz ve elektrik aboneliklerinde tüm Türkiye'yi e-Devlet Kapımız kapsamına almış bulunuyoruz. Üniversitelerimizin tamamını e-Devlet Kapısı'na taşıdık. Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dahil olduk. Kotasız e-Devlet uygulamasıyla mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönem için hem dijital kamu hizmeti sunumunu zenginleştirmek hem de yapay zekadan siber güvenliğe bir bütün olarak Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz. Orta Vadeli Program'da dijitalleşme konusunda politika ve tedbirlere geniş yer ayırdık, çok uzun listemiz var.

"Dijital hizmet demek konfor, sürat, kalite demektir"

Dijital hizmet demek konfor, sürat, kalite demektir. Her yerden hizmete erişim, güven demektir. Bizler de bu özelliklere sahip dijital hizmetlerin, ülkemizin tamamına hitap etmesi için azimle yolumuza devam edeceğiz. Dijitalin yüzyılında hedefimiz, dijitalleşmede katılımcılığı ve insan odaklı yaklaşımı merkeze almak, elektronik hizmet sunumunda küresel rekabet gücümüzü yükseltmek, çevik veri yönetişimiyle süreçleri hızlandırmak ve yenilikçi teknolojilere yerli imkanlarla hızla uyum sağlamaktır. Bununla birlikte büyük veriyi değere dönüştürerek, karar alma süreçlerine veri odaklı boyut kazandırma da önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

"Yeni dijital hizmet, bugün uygulamada"

Siber güvenliği yerli ve milli teknolojilerle güçlendirerek Siber Vatan'da da tam bağımsız ve egemen hale gelmenin en temel hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, yeni uygulamayı şöyle dile getirdi:

Toplantımız vesilesiyle yeni bir dijital hizmetimiz ile ilgili müjdeyi de paylaşmak isterim. 10'dan fazla kurumumuzun varis-muris işleriyle ilgili hizmetlerini tek başlık altında toplayarak bir bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız. Bugün itibarıyla bunu vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)