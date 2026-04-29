Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 35 aydır tek hanede

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1'e geriledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamını sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla değerlendirerek, "Kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve etkin bir şekilde uyguladığımız program sayesinde bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen işsizlik oranı istikrarlı ve tek haneli seviyesini korumaktadır." dedi.

"İŞSİZLİK ORANI TEK HANELİ SEYRİNİ 35'İNCİ AYA TAŞIDI"

Cevdet Yılmaz, mesajında "2026 yılı Mart ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 35'inci aya taşımıştır." değerlendirmesini yaparak, gençlerde işsizlik oranının geçen aya göre 0,5 puan, kadınlarda ise 0,8 puan azalarak, sırasıyla yüzde 15,3 ve yüzde 10,7 olarak gerçekleştiğini aktardı.

"İŞ GÜCÜ PİYASASINI DAHA DA GÜÇLENDİREREK İŞSİZLİĞİ AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ"

Savaşın ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla turizmden sanayiye, ticaretten finansa kadar birçok alanda sektörlerin ihtiyacına karşılık veren tedbirleri, kurumların eş güdümü içerisinde hazırlayarak hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yüksek teknolojili yatırımların teşviki, emek yoğun sektörlere verilen destekler ve ihracatçıların finansman imkanlarının genişletilmesine yönelik uyguladığımız politikaların yanı sıra geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan 'Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı' kapsamında atacağımız adımların da yeni yatırımların önünü açmasını ve istihdamı artırmasını öngörüyoruz. Yürüttüğümüz politikalar sayesinde iş gücü piyasasını daha da güçlendirerek işsizliği azaltmayı ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz.