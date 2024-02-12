Cevdet Yılmaz: İşsizlik OVP'de öngördüğümüz yüzde 10,1’in altında gerçekleşti Bugün TÜİK, Aralık 2023'e ait iş gücü verilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verinin ardından bir değerlendirme yaparak, işsizliğin hedeflenen sayının altında gerçekleştiğini aktardı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranını ve istihdam verilerini paylaştı.

Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK'in açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarında şu değerlendirmede bulundu:

"Aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçti"

Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş, aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

"İşsizlik oranı OVP öngörüsünün altında tek haneli gerçekleşti"

Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngördüğümüz yüzde 10,1’in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir.

"İşsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam"