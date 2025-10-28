Cevdet Yılmaz, Riyad'da Türkiye'nin potansiyelini anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'nde, "Refahın Anahtarı: Büyümenin Yeni Sınırlarını Keşfetmek" temasıyla düzenlenen 9. Future Investment Initiative Forumu'nun açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Riyad'da 9. Future Investment Initiative Forumu'na, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, panelde, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yatırım dostu politikalar ve uluslararası iş birliği temelinde küresel refahı birlikte büyütme hedefiyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI YAPILDI

Açılış töreninin ardından Yılmaz, forum kapsamındaki "What's the True Cost of Economic Security?" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

TOPLANTIDA "MATTEO RENZİ" MODERATÖR OLDU

Ekonomik güvenlik ve küresel ticaretin geleceği, jeopolitik gelişmelerin yatırım akışlarına etkisi, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği yeni fırsatlar, adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme anlayışı gibi konuların ele alındığı toplantıya, eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi moderatörlük yaptı.

"KÜRESEL REFAHI BİRLİKTE BÜYÜTME HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, forum kapsamındaki programlarına değinerek şunları kaydetti: