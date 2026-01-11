Cevdet Yılmaz: Sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerde çift haneli artış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık ve yıllık sanayi üretimini artış yönünde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi çarklarının dönmeye, büyüme ve ihracata katkı sunmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Sanayi üretimimizde kasım ayında yüzde 2,5 artış kaydedildi. Yüksek teknolojili ürünlerde artış çift haneli. Savunma sanayisi başta olmak üzere, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde yaşanan artış dikkat çekici. YTAK, HİT30 ve diğer teşviklerle sanayimizin dönüşümünü desteklemeye devam edeceğiz.

"CARİ AÇIK KALICI İYİLEŞMESİYLE GÜÇ VERMEKTEDİR"