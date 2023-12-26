Cevdet Yılmaz: Türkiye-Özbekistan dış ticaret hedefi 5 milyar dolar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda aktardığı verilerle Türkiye ekonomisinin dünyada geldiği yeri ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuştu.

Toplantıya Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov da katıldı.

Cevdet Yılmaz, konuşmasına, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf edildiğini belirterek başladı. Yılmaz, yıllık bazda düşüşün gelecek yılın ortalarında görülmeye başlayacağını aktararak, tek haneli rakamlara ise 2026'nın ortalarında ulaşılacağını dile getirdi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hedefi 5 milyar dolar

Türkiye'nin, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 4'üncü, ithalatında ise 5. konumda olduğunu belirten Yılmaz, iki ülke arasındaki dış ticaret hedefinin 5 milyar dolar olduğunu ve bu hedefin daha da üzerine çıkılmasının amaçlandığı belirtti.

İş dünyasının Özbekistan'a iş birliğine gitmesinin önemine değinen Yılmaz, bugün öğleden sonra bu konuda önemli bir anlaşma imzalanacağını da hatırlattı.

"Türk müteahhitlerinin proje toplamı 7 milyar dolara çıktı"

Yılmaz, Özbekistan'da bir Türk ticaret fuarı planlandığını dile getirerek, Türk müteahhitlerinin ülkede 262 proje yürüttüğünü ve bu projelerin hacminin 6 milyar 900 milyon dolara çıktığını belirtti.

"İş birliği alanları geliştirilecek"

Özbekistan'da önemli bir pazar olduğunu ancak Özbekistan'ı sadece mevcut rakamla değerlendirmemek gerektiğini belirten Yılmaz, iş birliği alanlarının tarım, su verimliliği ve enerji alanlarına yoğunlaşacağını aktardı.