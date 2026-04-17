Elektrik gücünde rüzgar ve güneş enerjisi payı yüzde 33

Orta Doğu'da yaşananlar, gözleri enerji yeterliliğine çevirdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü mart sonunda 124 bin 891 megavat olarak kayıtlara geçti.

Artan nüfus, yükselen enerji talebi ve fosil yakıt ithalatından kaynaklanan cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına hız verildi.

GÜNEŞ ENERJİSİ KURULU GÜCÜ

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda 22 bin 462 megavat seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 17,3 artışla 26 bin 339 megavata yükseldi.

RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ

Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 13 bin 214 megavat iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14 artarak 15 bin 66 megavata ulaştı.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ YÜZDE 3 ARTTI

Bu gelişmeyle rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı, geçen yıl mart sonunda yüzde 30 seviyesindeyken bu yıl yüzde 33'e çıktı.

YENİLENEBİLİR KURULU GÜÇ 77 BİN MEGAVATI AŞTI

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerji kapasitesi mart sonunda 77 bin 601 megavata yükseldi.

Bu dönemde hidroelektrik santrallerin kurulu gücü 32 bin 304 megavat, jeotermal enerji 1772 megavat ve biyoenerji 2 bin 120 megavat olarak kayıtlara geçti.

Güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra hidroelektrik, jeotermal ve biyoenerji kaynaklarını kapsayan yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı geçen yıl mart sonunda yüzde 60 seviyesindeyken bu yıl yüzde 62,1'e yükseldi.

Santral sayısında güneş enerjisi 39 bin 760 tesisle ilk sırada yer alırken, hidroelektrik santralleri 775, rüzgar santralleri 407, biyoenerji santralleri 367 ve jeotermal santraller 68 olarak kaydedildi.

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışla birlikte elektrik üretiminde bu kaynakların payının yükselmesi ve yeni rekorların görülmesi bekleniyor.