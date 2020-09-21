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    Cezayir, ülkede metro işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

    RATB Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de sona ereceği ve bu şirketle yeni bir anlaşma yapılmayacağı kaydedildi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 08:41
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    Cezayir, ülkede metro işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

    Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketi RATB Developpent ile anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıkladı.

    Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı Cezayir Metro Kurumu (EMA) yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki metronun idaresi ve bakımıyla ilgili Fransız şirketi RATB Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de son bulacağını duyurdu.

    FRANSIZLARLA SÖZLEŞME YENİLENMEYECEK

    Sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilen açıklamada, bunun yerine idarenin 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 EMA'nın sahip olduğu bir şirket tarafından yürütüleceği bildirildi.

    Fransız RATB şirketi, başkent Cezayir'deki ilk metro hattının işletime açıldığı Kasım 2011'den itibaren fiili olarak metronun idaresini yürütüyordu.

    Cezayir, ülkede metro işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı #1

    VİRÜS NEDENİYLE METRO SEFERLERİ DURDURULDU

    Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında, kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor.

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

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