Çiftçilere 149,6 milyonluk ekonomik yardım bugün hesaplara yatırılıyor

Çiftçi ve besiciler desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından, yeni yapılan bir desteğe ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Desteğinin dağılıma bakıldığında ise, kırsal kalkınma yatırım desteğinin 129 milyon 4 bin lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 14 milyon 62 bin 612 lira, sertifikalı tohum kullanım desteğinin 3 milyon 956 bin 369 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 589 bin 19 lira olacağı bilgisine yer verildi.