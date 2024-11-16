Çiftçilere 252,8 milyon lira destekleme ödemesi

AA
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvanlıcık alanlarını desteklemeye devam ediyor.
Bu kapsamda çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı
Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.
DESTEĞİN DAĞILIMI
Paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." denilerek şu ifadelere yer verildi:
Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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