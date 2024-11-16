Çiftçilere 252,8 milyon lira destekleme ödemesi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvanlıcık alanlarını desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda çiftçilere 252,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun." denilerek şu ifadelere yer verildi: