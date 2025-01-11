Çiftçilere 279,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME ÖDEMESİ