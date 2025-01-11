Çiftçilere 279,8 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME ÖDEMESİ

279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar