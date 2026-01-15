Çimsa, Bozüyük'te şehitliğe yakın sahadaki ruhsatı iptal ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Eskişehir’de İntikamtepe Şehitliği’ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Bozüyük Beyaz Kalker Sahası’na ilişkin önemli bir karar aldıklarını açıkladı.

Çimsa, Eskişehir Fabrikası’nın yaklaşık 80 yıllık hammadde ihtiyacını karşılayabilecek rezerve sahip olan saha için sahip olduğu ruhsatın iptali sürecini başlattı.

80 YILLIK REZERVDEN VAZGEÇİLDİ

Beyaz kalkerin, beyaz çimentonun temel hammaddesi olduğunu belirten Umut Zenar, söz konusu sahanın ticari açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yaklaşık 40 milyon tonluk rezervin, Eskişehir Fabrikası’nın 80 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olduğunu ifade eden Zenar, “Çimsa, Eskişehir ve Mersin fabrikalarında yaptığı üretimle dünyanın en büyük ikinci beyaz çimento üreticisi konumunda. Bu sahaya olan yakınlık ve rezerv büyüklüğü nedeniyle proje son derece stratejikti.” dedi.

TÜM BAŞVURULAR GERİ ÇEKİLDİ

Zenar, 2022 yılında işletme ruhsatının alındığını ve ÇED ile orman izinleri dahil tüm yasal süreçlerin mevzuata uygun şekilde tamamlandığını belirtti. Ancak ruhsat alanının bir bölümünün SİT alanı kapsamına alındığına yönelik tebligatın ardından, bölgenin taşıdığı hassasiyet nedeniyle tüm başvuruların geri çekildiğini açıkladı.

“KORUMA VE REHABİLİTASYON İÇİN DESTEK VERECEĞİZ”

Henüz bilirkişi raporu tamamlanmamış olmasına rağmen toplumsal hassasiyetleri gözeterek bu kararı aldıklarını belirten Zenar, “Eğer bölgede tarihi ve kültürel varlıklara ilişkin bir tespit yapılırsa, Çimsa olarak bu alanın korunması ve rehabilitasyonu için azami desteği vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

“SABANCI’NIN PUSULASI CUMHURİYET DEĞERLERİDİR”

Sabancı Topluluğu’nun köklerinin Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına dayandığını vurgulayan Zenar, “Sabancı’nın hikâyesi bir Cumhuriyet hikâyesidir. Bu toprakları canı pahasına savunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde var olmuştur. Bu nedenle ne Sabancı ne Çimsa, şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek bir adım atmaz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir.” dedi.

“HİÇBİR TİCARİ FAYDA BU DEĞERİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR”

Umut Zenar, “Bizim tek önceliğimiz Türkiye’dir. Hiçbir yatırım ya da ticari kazanç bu önceliğin önüne geçemez. ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmak’, Sabancı’nın 100 yıldır değişmeyen ana ilkesidir” ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLAR BİZE EMANETTİR”

Açıklamasının sonunda kamuoyunda oluşan hassasiyete saygı duyduklarını vurgulayan Zenar, “Hiçbir fayda şehitlerimizin aziz hatırasının üzerinde değildir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu topraklar onların bize emanetidir ve biz bu emanete sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” dedi.