Çin hedeflerinin altında büyüdü

AA

Çin'in ekonomik büyümesi ilk üç çeyrekte yıl sonu hedefinin gerisinde kaldı.

Buna göre Çin ekonomisi temmuz-eylül çeyreğinde yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü, ancak ülkenin yüzde 5’lik büyüme hedefine ulaşamadı.

Buna rağmen, Merkez Bankası'nın (PBoC) "ekonomiye güçlü makro destek" mesajı ise piyasalara olumlu yansıdı.

Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin'de düzenlenen Finans Caddesi Forumu'nda bankanın politikalarında büyümeyi teşvik etmeye yönelik yapacağı düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pan, konuşmasında, Çin'deki mevcut ekonomik durumunun güçlü makro destek politikalarını uygulamayı gerektirdiğinin altını çizerek, "Merkezi hükümetin aşamalı canlandırma politikaları paketini uygulama kararı, ekonomiyi ve beklentileri istikrara kavuşturma, tüketimi teşvik etme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor, piyasalar da buna pozitif tepki veriyor." dedi.

GAYRİMENKUL VE FİNANS SEKTÖRÜ

Gayrimenkul sektörü ve finans piyasalarında bazı çelişkilerin ve zorlukların varlığına dikkati çeken Pan, uluslararası deneyim ve Çin'in geçmiş tecrübeleri dikkate alındığında bu alanlarda hedeflenmiş politikaların gereğine işaret etti.

HONG KONG BORSASI

Açıklamaların ardından Hong Kong borsasının Hang Seng endeksi yüzde 3,7 ve Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,9 değer kazandı.