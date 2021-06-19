Çin menşeli 'çerçevesiz cam aynalara' yönelik soruşturma

Çin menşeli "çerçevesiz cam ayna" ürünlerine yönelik, iş piyasa şartlarında haksız rekabet oluşturulduğuna dair şüphe üzerine, nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın, Çin menşeli "çerçevesiz cam ayna" ürünlerine yönelik, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

BAŞVURU YEREL İŞLETMECELERLE DESTEKLENDİ

Buna göre, yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından gerçekleştirilen, Düzce Cam Sanayi ve Ticaret AŞ, Erdem Dış Ticaret AŞ ve İnci Cam şirketince desteklenen başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "çerçevesiz cam aynalar" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması istendi.

İNCELEME YAPILDI VE SORUŞTURMA AÇILMASI KARARLAŞTIRILDI

Yapılan inceleme sonucunda, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli söz konusu ürüne yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.