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    Çin petrol fiyatlarının artması halinde sübvanse edecek

    Petrolün varil fiyatının yüzde 130 artması durumunda Çin'de yaşanacak sorunun giderilmesi için sübvanse mekanizması devreye sokulacak.
    • 29.06.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:08
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    Çin petrol fiyatlarının artması halinde sübvanse edecek

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.55 itibarıyla 113,36 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 111,42 dolardan alıcı buldu. Çin, petrol fiyatının 130 doları aşması halinde, akaryakıt fiyatlarının artmaması için sübvanse edileceğini duyurdu.

    Tüketicilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi isteniyor

    Çin hükümeti, rafine edilmiş petrol ürünlerinin güvenli ve istikrarlı şekilde arzını sağlamak, reel ekonominin işletme maliyetlerini azaltmak ve tüketicilerin üzerindeki yükü hafifletmek için akaryakıt fiyatlarının sübvanse edileceğini bildirdi.

    Petrolün varil fiyatının 130 dolar olması bekleniyor

    Uluslararası piyasadaki ham petrol fiyatlarının, rafine petrol fiyatlarına ilişkin ulusal düzenlemenin üst sınırını aşması, yani varil başına 130 doların üzerine çıkması durumunda rafineriler için aşamalı fiyat sübvansiyonu uygulanması kararlaştırıldı.

    Petrol ürünlerinin fiyatları belirli şartlar gündeme gelince ayarlanacak

    Mevcut fiyatlandırma mekanizmasına göre, uluslararası ham petrol fiyatları ton başına 50 yuandan (7,4 dolar) fazla değişirse ve 10 iş günü boyunca bu seviyede kalırsa, Çin'de rafine edilmiş petrol ürünlerinin fiyatları buna göre yeniden ayarlanacak.

    petrol

    Çin, benzin ve motorinin perakende fiyatlarına indirim kararı aldı

    Ayrıca Çin, benzin ve motorinin perakende fiyatlarında bugünden itibaren indirim yapma kararı aldı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonuna göre, benzin fiyatları ton başına 320 yuan (yaklaşık 47,7 dolar) ve dizel fiyatları ton başına 310 yuan (46,2 dolar) düşecek.

    Çin petrol fiyatlarının artması halinde sübvanse edecek #2


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