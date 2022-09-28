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- Çin yuanı, dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesinde
Çin yuanı, dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesinde
Fed'in faiz kararı doları güçlendirince diğer para birimlerinin karşısında değeri arttı. Çin yuanı da dolar karşısında değer kaybetti.
- 28.09.2022 - 19:00
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz artırımının ardından Çin yuanının dolar karşısında değeri düşüyor.
Dolar/yuan paritesi, 16 Eylül'de psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini ilk kez aşmıştı.
Dolar/yuan paritesi bugün 7,2458 oldu
Çin para piyasalarında bugün kapanışta 7,2458'den işlem gören dolar/yuan paritesi, Ocak 2008'den bu yana düşük seviyeyi gördü.
Fed'in faiz adımı sonrasında yuan yüzde 3 eridi
AA'nın haberine göre, Çin yuanı, Fed'in 21 Eylül'deki son faiz artırımının ardından son bir haftada yüzde 3 değer kaybetti.
Koronavirüs salgınını etkilerini henüz geçmeden yeni darbe
Çin para birimi, koronavirüs salgını sonrasında aldığı darbenin ardından, Fed'in faiz artırımlarına başladığı marttan bu yana dolar karşısında değer kaybediyor.
Mart başında 6,3 seviyesinde olan dolar/yuan paritesindeki yükseliş eğiliminin, ağustostan bu yana ivme kazanması dikkati çekiyor.