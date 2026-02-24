Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faizleri sabit kaldı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de son dönemde sık sık yeni kararlar alınıyor.

Çin'de ayrıca Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

18 BANKANIN ORTAK KARARI

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kâr payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

KREDİ FAİZ ORANI EN SON MAYIS 2025'DE 10 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.