Çin'de dijital ekonomi büyüyor

Çin, teknolojiye olan yatırımlarından ötürü dijital ekonomiye daha önce geçiş yapan ülkelerin başında geliyor.

Çin'de iletişim teknolojileri ve internettin yarattığı ekonomik büyüklüğün 10 yılda 1 trilyon dolar arttı.

Yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı ekonomi, 2012'de 11 trilyon yuan yani yaklaşık 1,65 trilyon dolar iken, 2021 sonunda 45 trilyon yuan (yaklaşık 2,65 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştı.

Dijital ekonominin payı arttı

AA'nın haberine göre dijital ekonominin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payı 2021'de yüzde 21,6'dan 2021'de yüzde 39,8'e çıktı.

Fiber-optik internet ve mobil iletişim ağları gelişti

Söz konusu dönemde dijital iletişim alanındaki altyapı yatırımları, fiber-optik internet ve mobil iletişim ağlarının yaygınlaştırılması artışı destekledi.

Çin'de halen 1,7 milyon 5G baz istasyonu bulunuyor. 5G kullanıcılarının sayısının 2023'te 560 milyonu aşacağı öngörülüyor. Her 10 bin kullanıcıya düşen baz istasyonu sayısının 18'e çıkarılması hedefleniyor.

İnternet şirketleri üzerindeki denetim baskısı artırılmıştı

Çin'de internet şirketlerine yönelik denetimler ve düzenleyici müdahaleler, geçen yıldan itibaren artmıştı.

İnternet sektörünün son 20 yıldaki dizginsiz büyümesini "sermayenin düzensiz genişlemesi" olarak gören Çin yönetimi, internet sektöründeki denetimleri ve düzenlemeleri ilave tedbirler ve kurallarla yeni bir düzeye taşımıştı.

E-ticaret, alışveriş, mobil ulaşım ve sosyal medya hizmetleri sağlayan ve faaliyet alanlarında büyük güce ulaşan internet şirketleri, çok sayıda soruşturma ve ceza ile karşılaşmıştı.