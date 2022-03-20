Çin'de finans kurumlarının varlıkları geçen yıl yüzde 8,1 arttı

Çin'de finans kurumlarının varlıklarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 8,1 arttığı bildirildi.

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüme kaydetmişti.

Bankalar, sigorta şirketleri ve menkul kıymetler şirketlerinin varlıklarının toplamı yıllık yüzde 8,1 artışla 381,95 trilyon yuana (yaklaşık 60,22 trilyon dolar) ulaştı.

BANKALARIN BİLANÇOLARINDAKİ VARLIKLAR YÜZDE 7,8 ARTTIŞ YAŞADI

Çin Merkez Bankası'na göre, bankaların bilançolarındaki varlıklar yüzde 7,8, menkul kıymetler şirketlerininki yüzde 21,2, sigorta şirketlerininki ise yüzde 6,8 arttı.