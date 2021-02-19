Ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru süreci başladı

Ruhsar Pekcan, Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecininin başladığını duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında işletmeleri uzun süre kapalı kalan esnaf için hükümet harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlanan esnafa destek paketinin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi yeme içme işletmelerine ciro miktarları üzerinden destek verileceğini müjdeledi.

31 MART'A KADAR BAŞVURU ALINACAK

Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan paket için başvurular bugün başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." dedi.

KİM NE KADAR HİBE ALACAK

Söz konusu paketten yararlanacak esnafların desteği ise 2020 ve 2019 cirolarına göre belirlenecek.

2019'da cirosu 3 milyon TL'nin altında olan, 2020 cirosu ise yüzde 50 ve üzerinde azalan esnaf, 2 bin-40 bin TL arasında hibe alacak.