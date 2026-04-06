Citigroup'tan Türkiye analizi: Faiz sabit tutulacak

Orta Doğu'da yaşananlar küresel anlamda ülkeleri yakından etkilerken, çatışmaların yaşandığı bölgeye yakın konumu nedeniyle Türkiye'nin de etkilenmesi gündemde.

Bu aşamada dev yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kurumları, Türkiye hakkında enflasyon, büyüme ve para politikası faizi konusundaki karar ve beklentilerini güncelliyor.

ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 civarında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ KARMAŞIK"

Banka, yükselen enerji fiyatları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin enflasyon görünümünü daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 29

Banka ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, özellikle yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekerek yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Raporda, kur istikrarının tek başına yeterli olmayabileceği vurgulanırken, dolarizasyon riski ve zayıflayan büyüme beklentilerinin para politikası üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

"MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTACAK"

Ekonomistler ayrıca TCMB'nin nisan ayı faiz kararında sabit duruş göstereceği beklentisinde.

Yüksek enerji maliyetleri, dolarizasyon riski, büyüme beklentilerindeki zayıflama ve artan rekabet baskısının birlikte değerlendirildiğinde para politikası açısından zorlu bir tablo ortaya çıkardığı ifade edildi.

"EK SIKILAŞMA ADIMLARI ATILABİLİR"

Bununla birlikte, "rezervler üzerindeki sürekli baskılar ve yerli mevduat sahiplerinin davranışlarında bir değişiklik" yaşanması halinde para otoritesinin ek sıkılaştırma adımlarını gündeme alabileceği belirtildi.