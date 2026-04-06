Kentsel dönüşümde tarihi fırsat: Harekete geçme zamanı

Kentsel dönüşüm sürecinde hem kamu destekleri hem de finansman imkanları açısından önemli gelişmeler yaşanırken açıklanan veriler, sürecin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da bugüne kadar 316 bin bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edilirken, 83 bin konut tamamlandı ve 233 bin konutun dönüşümü ise halen devam ediyor.

Türkiye genelinde ise kentsel dönüşümün geldiği boyut, dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda.

Bugüne kadar 1 milyon 347 bin 651 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yapılırken, bu yapıların 1 milyon 130 bin 933’ü yıkılarak dönüşüm sürecine dahil edildi.

Bu veriler, dönüşümün hızlandığını ancak halen önemli bir potansiyelin bulunduğunu ortaya koyuyor.

“YARISI BİZDEN” KAMPANYASINDA SÜRELER NETLEŞMİŞTİ

İstanbul’da yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında yapılan düzenleme ile dönüşüm sürecinin hızlanmasının hedeflendiğini ifade eden Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile birlikte 31 Aralık 2026 tarihine kadar riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yerlerinin kampanyadan yararlanabilmesinin önü açılmıştı. Bu düzenleme sayesinde 2025 ve 2026 yıllarında riskli ilan edilen yapıların tamamı da destek kapsamına alınırken, vatandaşların ruhsat ve hak sahipliği süreçlerinden kaynaklı zaman kayıpları nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanarak toplamda 1 milyon 875 bin TL’ye varan destek sunuluyor.” dedi.

YENİ KREDİ MODELİ İLE FİNANSMAN ENGEL OLMAKTAN ÇIKIYOR

Kentsel dönüşümün en kritik başlıklarından biri olan finansman konusunda da önemli bir adım atıldığını belirten Özelmacıklı, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında sunulan yeni kredi modeline dikkat çekti.

Özelmacıklı, “Yeni model ile vatandaşlara 3 milyon TL’ye kadar kredi sağlanırken, 180 aya varan vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranı ile piyasa koşullarının oldukça altında bir maliyet sunuluyor. İlk 12 ay geri ödeme alınmaması, dönüşüm sürecindeki vatandaşlar için ciddi bir nefes aldırırken, ödeme planlarının uzun vadeye yayılması erişilebilirliği artırıyor.” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ VE SOSYAL DESTEK BOYUTU GÜÇLÜ

Yeni kredi paketinin sosyal yönüne de dikkat çeken Özelmacıklı, belirli gruplar için ek faiz avantajları sağlandığını belirterek, “Tek konutu olan vatandaşlar, orta ve düşük gelir grupları, şehit yakınları, emekliler, engelli bireyler ve kadın hane reislerinin bulunduğu aileler için ilave faiz indirimleri söz konusu. Ayrıca enerji verimli binalar için de ekstra indirimler uygulanıyor. Bu kapsamda bazı vatandaşlar yıllık yüzde 1,25’e varan faiz avantajından yararlanabilecek.” dedi.

KREDİYE ERİŞİM ŞARTLARI NETLEŞTİ

Krediye erişim koşullarının da netleştiğini belirten Özelmacıklı, “Başvuru sahibinde açık icra, takip veya haciz kaydı bulunmaması gerekiyor. Bununla birlikte kredi taksit tutarının, belgelendirilebilir hane gelirinin yüzde 70’ini aşmaması şartı aranıyor. Bu kriterler, finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir çerçeve sunuyor.” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru sürecine ilişkin detayları da paylaşan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sürecin üç aşamadan oluştuğunu belirterek, “İlk aşamada riskli yapı malikleri, Bakanlığın Şantiye-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşma yaparak süreci başlatıyor. Ardından müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek proje başvurusunu yapıyor ve onaya sunuyor. Son aşamada ise hak sahipleri, e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayarak anlaşmalı bankalara fiziki başvuruda bulunuyor. Süreç hem dijital hem de kontrollü bir şekilde ilerliyor.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ERTELENEMEZ BİR ZORUNLULUK

Hem finansman hem de kamu destekleri açısından önemli bir fırsat sunulduğunun altını çizen Özelmacıklı, “Depreme karşı daha güvenli bir İstanbul için kentsel dönüşüm hayati öneme sahip. Afetlere dirençli yapılar inşa etmek için riskli binaların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Bugün gelinen noktada hem güçlü hibe destekleri hem de uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi imkanları aynı anda sunuluyor. Bu durum sektör açısından 'tarihi bir fırsat' niteliğinde.” dedi.

"ALTIN EMLAK GLOBAL OLARAK VATANDAŞIN YANINDAYIZ"

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Bu zorlu süreçte vatandaşlarımız yalnız değil. Türkiye ve Avrupa genelindeki Altın Emlak Global temsilciliklerimiz, başta ‘Yarısı Bizden’ kampanyası olmak üzere tüm kentsel dönüşüm süreçlerinde ücretsiz danışmanlık hizmetiyle vatandaşlarımızın yanında yer alıyor. Gelin, evlerinizi birlikte dönüştürelim; daha sağlam ve daha güvenli bir gelecek için bugünden adım atalım.” ifadelerini kullandı.