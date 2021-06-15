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    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı

    Sofraya gelen yemeklerde kullanım alanı çok geniş olan çeltiğin ekimi yapıldı. Beş aylık süreci tamamlayınca hasadı da yapılacak olan çeltiğin ekildiği tarlalardaki telaş belgelendi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:22
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    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı

    Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezleri arasında yer alan Çorum’daki çeltik tarlaları havadan görüntülendi.

    Osmancık, Kargı, İskilip, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde ekimi yapılan ve halk arasında “beyaz altın” olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.

    TÜRKİYE’DE ÇELTİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 8’İ ÇORUM’DAN

    Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 8’nin karşılandığı kentte pirincin ekiminden sofralara uzanan yolculuğu zor bir o kadar da sabır isteyen bir süreçle gerçekleşiyor. Çeltik üreticilerinin pirinç yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışmalar, mayıs ayının son haftalarında tarlanın hazırlanmasıyla başlıyor.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #1

    ÇELTİK EKİM SÜRECİ

    Çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki keşan adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar tamamen su ile bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı VİDEO

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #2

    SUDA YETİŞEN TEK TAHIL ÜRÜNÜ

    Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik, bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor. Suda yetişen tek tahıl ürünü olarak bilinen pirincin yolculuğu da böylelikle başlıyor.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #3

    TOPLAM 5 AYDA YETİŞİYOR

    Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik yetişirken  tarlalar sürekli su altında bırakılıyor. Belirli olgunluğa erişen çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #4

    KİLİMİN DESENLERİ GİBİ GÖRÜNEN TARLALAR FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

    Drone ile havadan görüntülenen çeltik tarlalarında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #5

    ÇELTİK, YEMEK VE TATLILARDA KULLANILIYOR

    Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlının en önemli unsuru olan çeltiğin kullanım alanı çok çeşitli.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #6

    HASAT EYLÜLDE

    Çeltik üreticileri tarafından mayıs ve haziran aylarında özenle hazırlanarak ekimi yapılan beyaz altının hasadı ise eylül ayı sonlarına doğru başlıyor.

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #7

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #8

    Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı #9

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