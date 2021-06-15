Sofraya gelen yemeklerde kullanım alanı çok geniş olan çeltiğin ekimi yapıldı. Beş aylık süreci tamamlayınca hasadı da yapılacak olan çeltiğin ekildiği tarlalardaki telaş belgelendi.

Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezleri arasında yer alan Çorum’daki çeltik tarlaları havadan görüntülendi.

Osmancık, Kargı, İskilip, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde ekimi yapılan ve halk arasında “beyaz altın” olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE ÇELTİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 8’İ ÇORUM’DAN

Türkiye’de çeltik üretiminin yüzde 8’nin karşılandığı kentte pirincin ekiminden sofralara uzanan yolculuğu zor bir o kadar da sabır isteyen bir süreçle gerçekleşiyor. Çeltik üreticilerinin pirinç yetiştirmek için yaptığı zahmetli çalışmalar, mayıs ayının son haftalarında tarlanın hazırlanmasıyla başlıyor.

ÇELTİK EKİM SÜRECİ

Çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) tohumu eken çiftçiler, önce tarlalarındaki keşan adını verdikleri alanları, tarım aletleri yardımıyla ekim için hazırlıyor. Daha sonra hazırladıkları keşanların içine su salarak bütün tarlanın su tutmasını sağlayan çiftçiler, tarlalar tamamen su ile bataklık haline gelince çeltikleri saçarak toprakla buluşturuyor.

Çorum’da çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı VİDEO

SUDA YETİŞEN TEK TAHIL ÜRÜNÜ

Suda eriyen oksijeni kullanarak gelişimini sürdüren çeltik, bir süre sonra hastalıklara karşı ilaçlanırken yabani otların istilasına uğramaması için temizlikten geçiriliyor. Suda yetişen tek tahıl ürünü olarak bilinen pirincin yolculuğu da böylelikle başlıyor.

TOPLAM 5 AYDA YETİŞİYOR

Yetişmesi ve başak olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik yetişirken tarlalar sürekli su altında bırakılıyor. Belirli olgunluğa erişen çeltikler daha sonra biçerdöverlerle hasat edilerek kurutuluyor. Son aşamada pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getiriliyor.

KİLİMİN DESENLERİ GİBİ GÖRÜNEN TARLALAR FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Drone ile havadan görüntülenen çeltik tarlalarında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

ÇELTİK, YEMEK VE TATLILARDA KULLANILIYOR

Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlının en önemli unsuru olan çeltiğin kullanım alanı çok çeşitli.

HASAT EYLÜLDE

Çeltik üreticileri tarafından mayıs ve haziran aylarında özenle hazırlanarak ekimi yapılan beyaz altının hasadı ise eylül ayı sonlarına doğru başlıyor.