DAP Bölge Kalkınma İdaresi 423 milyon lira destek verecek

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2025 yılında hangi projelere ne kadar destek verileceğini paylaştı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2025 Yılı Yatırım Programı" kapsamında, 73 projeye 423 milyon 309 bin 879 lira destek verilecek.

Projelerle bölgenin kalkınması için yatırımlar yapılması, bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlanıp yerel halkın yaşam standardının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

PROJELER BÖLGENİN İHTİYAÇLARINA UYGUN

DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, projelerin bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirtti.

"ASLAN PAYI TARIM VE KIRSAL KALKINMA PROJELERİNE"

Yereldeki kalkınma çabalarına tüm yönleriyle destek vermeye çalıştıklarını, bu yıl da desteklenecek projelerde aslan payının tarım ve kırsal kalkınma projelerine ait olduğunu kaydeden Demirdöğen, şu ifadeleri kullandı: