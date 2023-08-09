Deniz üssü rüzgar enerjisinde yeni YEKA alanları Türkiye, deniz üssü rüzgar enerjisine elverişli alanları ilan ederek bu anlamdaki yatırımları artırmak için girişimde bulundu.

AA

Türkiye enerji ithalatını azaltmak için kendi enerji kaynaklarına yöneldi. Ayrıca sıfır emisyon hedefi için de yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına ağırlık verdi.

Türkiye'de de yenilenebilir enerji yatırımları, arz güvenliğinde önemli bir yer tutuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deniz üstü rüzgar enerjisi için belirlenen aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na (YEKA) ait sahaların büyüklüklerini belirledi.

Buna göre deniz üstü rüzgar enerjisinde Bandırma açıklarında 1111 kilometre kare alan, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak tahsis edildi.

Seçilecek alanlarda araştırma yapılacak

Söz konusu sahalar için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınmasına müteakip seçilecek belirli sahalarda meteorolojik ve oşinografik analizler ve ölçümlerden oluşan ön fizibilite etütleri yapılacak.

Ayrıca teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasitenin belirlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Çalışmaların sonuçlarına göre deniz üstü RES kurulumuna yönelik faaliyetler yürütülecek.

Türkiye'deki deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 64,3 gigavat

Öte yandan, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi raporuna göre 2022 yılı içerisinde 8,8 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin kurulumunun gerçekleşmesiyle birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 64,3 gigavata ulaştı.