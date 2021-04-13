Denizlerden bir yılda 10 bin metrekare 'hayalet ağ' çıkarıldı

Denizlerden bir yılda 10 bin metrekare 'hayalet ağ' çıkarıldı

Geçen yıl deniz ürünleri konusunda denetim çalışmaları yürütülürken, bir yandan da "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş 10 bin metrekare ağ ile 500 av aracı denizlerden temizlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması ve getirilen düzenlemelere uyumun denetlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

DENİZLER, DENİZ ÜRÜNLERİNİN GEÇTİĞİ NOKTALAR DENETLENİYOR

Denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, depolar, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde il müdürlüklerince hazırlanan "Yıllık Denetim Programı" çerçevesinde denetimler yapıldı. Bunun yanında, ihbar ve şikayetlere dayalı anlık denetimler de gerçekleştirildi.

DENETİMLERDE EL KONULANLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 2020 yılında toplam 176 bin 176 denetime imza atılırken, 1.132 ton su ürününe, 5 bin 69 av aracına ve 202 balıkçı gemisine el konuldu.

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında da 2020 yılında 10 lokasyonda "hayalet ağ" olarak nitelendirilen 10 bin metrekare büyüklüğünde 53 ağ, 500 sepet ve benzeri av aracı sulardan çıkarıldı. Proje kapsamında farkındalık çalışmaları da yürütüldü.

"İstanbul Yapay Resif Projesi" kapsamında geçen yıl Adalar bölgesinde belirlenen iki noktaya 456 yapay resif bloğu imal edilip denize atıldı. Yapay resif sahalarında izleme çalışmaları ile Marmara Denizi'nde resif tarlaları oluşturulması çalışmalarına devam edilecek.

BALIKÇI TEKNELERİ DESTEKLENDİ

İç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük balıkçı gemileri destekleme kapsamına alınırken, geçen yıl 13 bin 132 balıkçı gemisi sahibine destekleme ödemesi yapıldı.

BALON BALIĞINA DESTEK

İstilacı yabancı bir tür olan balon balığının denizlerdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasına destek kararı alınmıştı. Geçen 2 Aralık'ta yayınlanan destekleme tebliği sonucu, 24 günlük süre içinde avlanan 46 bin 192 balon balığı kuyruğu il müdürlükleri tarafından teslim alındı. Destekleme ödemeleri bu yıl içinde yapılacak.