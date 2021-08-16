Derya Yanık: Sel bölgelerine ilave kaynak gönderiyoruz

Bakan Derya Yanık, selden etkilenen Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karaniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Derya Yanık, yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderdiklerini duyurdu.

TOPLAM DESTEK 30 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Böylece Bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderilen toplam destek 30 milyon TL oldu.

Bakan Yanık ayrıca, “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.