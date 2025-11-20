DestekBank 2025’in 3. çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DestekBank, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini sürdürerek dikkat çekici finansal sonuçlara imza attı.

2025 yılının ilk dokuz ayında 943 milyon TL kâr elde etti. Bir önceki çeyreğe göre, banka kârını yüzde 93,6 oranında artırdı.

TOPLAM AKTİFLER

Bankanın toplam aktifleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 133,7 artarak 33,8 milyar TL’ye, özkaynakları ise yüzde 48,7 artışla 3,74 milyar TL’ye ulaştı.

Nakdi krediler yüzde 145,7 artışla 21,8 milyar TL seviyesine yükselirken, gayri nakdi krediler yüzde 146,3 artışla 7,87 milyar TL’ye ulaştı.

EKONOMİYE 29,7 MİLYAR TL DESTEK

DestekBank, 2025 yılının ilk üç çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 29,7 milyar TL destek sağladı.

DestekBank’ın dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde yenilenecek DestekBank mobil uygulaması ve internet bankacılığı ile kullanıcı deneyimi büyük ölçüde iyileştirilecek. Bu adımlar, teknolojik yatırımlarımızın öncü unsurları olarak müşteri etkileşimini ve deneyimini daha akıcı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.

“STRATEJİK İSTİKRARIMIZ SONUÇLARA YANSIYOR”

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

2025’in üçüncü çeyreği, stratejik önceliklerimizin somut sonuçlarını aldığımız bir dönem oldu. Sağlıklı bilanço yapımızı korurken, verimliliğe ve müşteri odaklı yaklaşımımızla finansal performansımızı daha da güçlendirdik.