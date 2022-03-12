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    Deutsche Bank, Rusya’daki faaliyetlerine son veriyor

    Deutsche Bank, AB ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygularken yatırımcılarının menfaatini düşünerek faaliyetlerini deva ettirirken geri adım attı.
    • AA
    • 12.03.2022 - 17:27
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    Deutsche Bank, Rusya’daki faaliyetlerine son veriyor

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline rağmen, Deutsche Bank’ın Moskova'daki faaliyetlerini sonlandırmaması yatırımcılar ve siyasiler tarafından eleştirildi.

    BANKA, RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ KADEMELİ OLARAK SONLANDIRIYOR

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Moskova’da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.

    Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi.

    Açıklamada, Deutsche Bank’ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.

    ABD'NİN BÜYÜK BANKALARI DA RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMIŞTI

    Öte yandan, Goldman Sachs'ın ardından ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.

    Deutsche Bank

    DİĞER BANKALARININ ÇEKİLME KARARI DEUTSCHE BANK'A BASKI YAPTI

    ABD’li bankaların bu kararları, Deutsche Bank gibi rakip bankalar üzerinde Rusya’dan çıkılması konusunda baskı oluşturmuştu. Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.


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