Devlet, 2023'te ilaca 178,3 milyar lira harcadı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçen yıldaki ilaç harcama tutarı toplamda 178,3 milyar lira oldu.

AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), etkin, sürdürülebilir ve güvenilir ilaçları tarayıp, geri ödeme listesine ekliyor.

Kurumun, gider kalemleri arasında ilaç ödemeleri ilk sıralarda yer alıyor.

SGK'nın 2023 yılındaki ilaç harcaması 178,3 milyar lira oldu.

Listede 8 bin 834 ilaç

Son eklenenlerle SGK'nın geri ödeme listesinde, 879'i kanser tedavisinde kullanılanlar olmak üzere toplam 8 bin 834 ilaç bulunuyor.

2023'teki ilaç harcaması 178,3 milyar lira

SGK ilaç için 2021 yılında 60,3 milyar lira ödemişti. 2022'de de 91,7 milyar lira ödeyen SGK'nin 2023'teki ilaç harcaması ise 178,3 milyar lirayı buldu.

Kanser ilaçlarına 41,6 milyar lira ödendi

Geçen yılki ilaç harcamasında 41,6 milyar lira ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ilk sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)