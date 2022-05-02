Dijital Türk Lirası için hazırlıklar tamamlanıyor

Daha önce çalışmalarının başladığı duyurulan TCMB, HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi sürüyor.

Dünyada dijital para ile alışveriş mümkünken ve krizlerde kripto paralar önem kazanmışken, Türkiye de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde dijital para sistemi için çalışmalarını tamamlamak üzere.

Pilot uygulamaya geçiliyor

Türkiye'de yapılan çalışmalar ışığında Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde pilot uygulama yapılacak. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip "Dijital Türk Lirası Ağı" tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.

Projeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yazılım Mühendisliği alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulan HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM de destek veriyor.

Dijital Türk Lirası Ağı için altyapı hazırlanıyor

Yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolün ardından çalışmaları hızla sürdürülen Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde HAVELSAN, Dijital Türk Lirası Ağı için altyapının hazırlanması, bu ağ için Dağıtık Defter Platformu'nun kurulumunun yapılması, platform ile çalışacak akıllı sözleşme ve arka-uç uygulamalarının hazırlanması sorumluluklarını üstlendi.

Güvenlik testleri yapılacak

Proje kapsamında, geliştirme, test, simülasyon ve iş takip araçlarının proje paydaşlarının kullanımına sunulacağı ortam HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak.

Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek.

Amaç sistem performansının ölçülmesi

Dar kapsamlı Dijital Türk Lirası Ağı'nın oluşturulmasının ardından katılımcı paydaş kurumlar, çalışanlarının dijital para işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve kullanıcı deneyimiyle sistem performansının ölçülmesini amaçlıyor.

Alışveriş yapma imkanı sağlanacak

Dijital Türk Lirası kullanımının önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot uygulama olarak kullanılması ve çalışanlara kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapma imkanı sağlanması hedefleniyor.