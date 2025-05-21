Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

AA

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav hakkında bilgi verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz'da yapılacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

BAŞVURU TARİHİ: 20 TEMMUZ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, (2025-DGS) başvuruları 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

BAŞVURU NOKTALARI

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.