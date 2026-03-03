Savunma ve havacılık sanayii ihracat artışını sürdürdü

Bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin şubat ayı ihracatını açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 65 milyon dolara, ithalat ise yüzde 6,1 yükselişle 30 milyar 271 milyon dolara çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sektörlerinin şubat ayı ihracatını, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla duyurarak, "Savunma ve havacılık sanayiimiz şubat ayında ihracat artışını sürdürdü." dedi.

Haluk Görgün'ün açıklamaları şöyle:

Savunma ve havacılık sanayiimiz, 2026 yılı Şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 oranında artış kaydetmiştir.

"İKİ AYLIK İHRACAT YÜZDE 35,1 ARTTI"

2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır.

Bu güçlü performans; yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur. Savunma ve havacılık sanayiimiz, Türkiye’nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir.

"MİLLİ TEKNOLOJİ VE MİLLİ YETKİNLİK HAMLESİ VİZYONUNUN SAHAYA YANSIMASI"

Bu başarı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansımasıdır.

Artan uluslararası iş birlikleri, çeşitlendirilmiş pazar yapımız ve güçlü üretim altyapımız ile önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha ileri taşımaya kararlıyız.

Savunma ve havacılık sanayiimizin bu başarısında emeği bulunan tüm şirketlerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.