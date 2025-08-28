Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 11,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 artarak 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 5,1, İTHALAT YÜZDE 6,9 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 156 milyar 317 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 12,8, İTHALAT YÜZDE 7,7 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Temmuz ayında yüzde 12,8 artarak 20 milyar 492 milyon dolardan, 23 milyar 108 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 7,7 artarak 23 milyar 482 milyon dolardan, 25 milyar 289 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, temmuz ayında 2 milyar 181 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,1 artarak 48 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 11,8 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 7 milyar 305 milyon dolardan, 6 milyar 444 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5 iken, 2025 Temmuz ayında yüzde 79,5 oldu.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 12,2 arttı.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,5 olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 65,2 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 8,5 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Temmuz ayında 22 milyar 649 milyon dolar oldu.

İhracat 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 141 milyar 981 milyon dolar oldu.