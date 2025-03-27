Diyarbakır'da kurduğu çiftlikte günlük 5 ton süt üretiyor

AA

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe destek sağlamaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 35 yaşındaki Hayrullah Yüksel de süt üretim çiftliği kurmak için 2016'da TKDK'ye başvuru yaptı.

Projesi aynı yıl onaylanan Yüksel, bu kapsamda sağlanan 2 milyon 111 bin lira hibe destekle 20 bin metrekare alanda süt üretim tesisi kurdu.

GÜNLÜK 5 TON SÜT ÜRETİYOR

Tesiste, Almanya ve Avusturya'dan aldığı 100 gebe düveyle 2017 yılında faaliyete başlayan Yüksel, günlük ortalama 5 ton, yıllık ise 1800 ton süt üretimi yapıyor.

Tesiste 15 kişiye de istihdam sağlayan Yüksel'in hedefi ilerleyen süreçte hayvan sayısını, üretilen süt miktarını ve istihdamı artırmak.

"BANA TERAPİ GİBİ GELİYOR"

Yüksel, ailesinin uzun yıllar ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Hayvancılıkla uğraşmayı sevdiğini, çocukluğundan bu yana hayvanlara sevgi duyduğunu ifade eden Yüksel, "Onların yanına gidince bana terapi gibi geliyordu." dedi.

"ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN 100 GEBE SİMENTAL DÜVE İTHAL ETTİK"

İlgili kuruluşlarca düzenlenen tarımsal ve kırsal kalkınmayla ilgili bilgilendirme toplantılarına katıldığını, süt üretim çiftliği kurmaya karar verdiğini anlatan Yüksel, 2016'da hazırladığı projeyi TKDK'ye sunduğunu ve projesinin onaylandığını, destek almaya hak kazandığını belirtti.

Yüksel, "Projenin bedeli 2016'da yaklaşık 3 milyon 600 bin liraydı. Bunun yüzde 65'i hibeydi. 2016'nın nisan ayında kurulumuna başladığımız tesisi 2017'nin başında tamamladık. Almanya ve Avusturya'dan 100 gebe simental düve ithal ettik. Hayvanların doğum yapmasının ardından süt üretimine başladık. 2017 yılının ağustos ayında tesisten süt satışına başladık. Günlük 300-400 kilogram civarında süt üretiyorduk." diye konuştu.

"YILDAN YILA HEM SÜT ÜRETİMİMİZ HEM DE HAYVAN SAYIMIZ ARTTI"

Dişi buzağıları anaç yapmak için ayırdıklarını, erkek buzağıları da besiye aldıklarını kaydeden Yüksel, şöyle devam etti:

Yıldan yıla hem süt üretimimiz hem hayvan sayımız arttı. Dışarıdan hayvan almadık, hayvanlarımızın genetiğini korumak istedik. Bugüne kadar dana olarak yaklaşık 400 hayvanı kesime gönderdik. Şu anda işletmemizde yaklaşık 650 dişi hayvan bulunuyor. 100 gebe düve ile üretime başladığımız işletmemizde 650 hayvanla devam ediyoruz. Günlük süt üretimimiz 300-400 kilogram iken bugün yaklaşık 5 bin 500 kilogram. Yılda ortalama 1800 ton süt üretimi yapıyoruz. İşletmedeki 650 inekten yaklaşık 220'si sağmal, geri kalanlar ise gebe.

Hedeflerinin gelecek 5 yıl içerisinde 500 sağmal hayvana ulaşıp günlük 10 ton süt üretmek olduğunu ifade eden Yüksel, 8 yıllık süreçte hayvan sayısının 6,5 katına çıktığını aktardı.

"15 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLIYORUM"

Yüksel, çiftlikte 15 kişiye de iş imkanı sunduğunu anlatarak, "Bu tesis kurulmasaydı muhtemelen bu kişiler çalışmak için başka illere giderdi. Devletimin desteğiyle çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğum için de ayrıca mutluyum." dedi.