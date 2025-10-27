Doğalgaz ithalatı ağustos ayında yüzde 3,3 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ağustos ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

İthalatın 3 milyar 722 milyon 520 bin metreküpü boru hatlarıyla, 298 milyon 730 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

TOPLAM DOĞALGAZ İTHALATI YÜZDE 3,3 ARTTI

Böylece toplam doğalgaz ithalatı bu dönemde yüzde 3,3 artarak 4 milyar 21 milyon 250 bin metreküp oldu.

EN FAZLA DOĞALGAZ İTHALATI RUSYA'DAN

Ağustosta en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 835 milyon 240 bin metreküple Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 1 milyar 47 milyon 270 bin metreküple Azerbaycan, 840 milyon metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 298 milyon 730 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 0,4 AZALDI

Ülkede toplam doğalgaz tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 artarak yaklaşık 3 milyar 452 milyon 990 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğalgaz tüketimi yüzde 2,9 artışla 1 milyar 77 milyon 250 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 3,5 artarak 1 milyar 539 milyon 120 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 0,4 azalarak 287 milyon 970 bin metreküp oldu.

DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTI

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artışla 4 milyar 953 milyon 560 bin metreküpe çıktı.

Doğalgaz stokunun 4 milyar 744 milyon 60 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 209 milyon 50 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.



