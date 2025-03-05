Doğalgaz piyasası sertifika uygulamasında değişti

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasası sertifika yönetmeliğinde yeni kararlar alarak değişikliğe gitti.

Değişiklikler dağıtım firmalarını ilgilendiriyor.

EPDK'nin Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İZLENECEK ADIMLARDA DEĞİŞİKLİK

Buna göre, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye, sayaca veya tesisata müdahale edilerek müşterinin kaçak doğalgaz kullanımına neden olunması, standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi, gerekli tedbirlerin alınmaması suretiyle bu fiillere sebep olunması halinde izlenecek adımlarda değişikliğe gidildi.

Bu durumda, dağıtım şirketi ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle durumu EPDK'ye bildirdikten sonra kurul konuya ilişkin bir karar alıncaya kadar ilgili firmanın yeni başvuru dosyalarının kabul edilmeyeceği kararlaştırıldı.

İNCELEME VE SORUŞTURMA MADDESİ

Ayrıca, bu konulardaki inceleme ve soruşturmanın, EPDK tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacağı ifadesi eklendi.

YAZILI İHTAR OLMADAN SERTİFİKA İPTAL EDİLECEK

Bununla birlikte EPDK, açılan soruşturma sonucunda yazılı ihtara gerek olmaksızın ilgili sertifikanın iptaline karar verebilecek.

Kurul tarafından sertifikanın iptal edilmesi durumunda, sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları, EPDK tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilecek.

YETKİ DONDURMA KONUSUNDA DEĞİŞİKLİK

Bunun yanı sıra, yetki durdurma konusunda da değişikliğe gidildi. İç tesisat ve servis hatları sertifikası dahilinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında daha önce belirlenen maddelere ek olarak, sertifika sahibinin, proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapması veya proje onayı için dağıtım şirketine sunduğu bilgilere aykırı işlem tesis etmesi halinde dağıtım şirketi, sertifikalı firma yeni başvuru dosyalarını ilgili mevzuata aykırılığın ortadan kalkmasına yönelik bilgi ve belgeleri kendisine ibraz edilip varsa gerekli işlemleri tesis edene kadar kabul etmeyecek.